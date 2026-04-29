Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışında yeni dönem

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle taşınmaz ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Düzenleme ile taşınmaz alım satımlarında ödeme sürecinin güvence altına alınmasını hedefleyen yeni bir ödeme sistemi getirildi; yetki belgelerinin tadili ve yenilenmesine ilişkin kurallar netleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile mevcut düzenlemelerde kapsam genişletildi. Yönetmeliğin amacına, ödeme sisteminin kurulması, işletilmesi ve taşınmaz satışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanımına ilişkin usul ve esaslar da eklendi.

YETKİ BELGELERİNDE DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ

Yapılan değişiklikle birlikte yetki belgelerine ilişkin süreçler ayrıntılandırıldı. Buna göre, ticaret unvanı veya işletme adı dışındaki bilgi değişikliklerinde yetki belgesi tadil edilecek, unvan veya isim değişikliklerinde ise belge yenilenecek. Değişikliklerin gerçekleşmesinden itibaren 10 gün içinde başvuru yapılması gerekecek ve il müdürlükleri başvuruları yine 10 gün içinde sonuçlandıracak.

Ayrıca işletme adresi ya da unvan değişikliği durumunda, sözleşmeli işletmelerin yetki belgeleri de herhangi bir başvuruya gerek olmadan 10 gün içinde otomatik olarak güncellenecek.

TAŞINMAZ SATIŞINDA 'ÖDEME SİSTEMİ' ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile taşınmaz satışlarında ödeme sistemi uygulaması getirildi. Buna göre, satış bedelinin tamamı veya bir kısmının nakit, havale ya da EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda, ödeme işlemleri taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Banka veya finansman şirketleri aracılığıyla kullanılan kredilerde ise kredi tutarı dışındaki ödemeler için bu sistem devreye girecek. Sistem üzerinden yapılan işlemlerde kullanım bedeli alınacak ve bu bedel satıcıya aktarılacak tutardan düşülecek.

BAKANLIKLAR ARASI KOMİSYON KURULACAK

Yeni düzenleme kapsamında ödeme sisteminin işleyişini takip etmek üzere Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Sistemin kurulması, kapsamı, istisnaları ve ücretlendirmesine ilişkin detaylar ise Bakanlık tarafından belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak.

GEÇİŞ SÜRECİ 1 TEMMUZ’A KADAR

Yönetmelikte yer alan geçici maddeye göre, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılacak taşınmaz satışlarında ödeme sisteminin kullanılması zorunlu olmayacak. Ticaret Bakanlığı bu süreyi üç aya kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümleri Ticaret Bakanı yürütecek.