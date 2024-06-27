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Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, çalışmalarına devam edecek.

Siyaset
  • 27.06.2024 09:03
  • Giriş: 27.06.2024 09:03
  • Güncelleme: 27.06.2024 09:12
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran 2024 tarihli 95'inci Birleşimi'nde karar verildi.

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