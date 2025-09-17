Resmi Gazete'de yayımlandı: TCMB, iki ödeme kuruluşunun iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ ile IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 27 Nisan 2023 ve 11429/21028 sayılı kararıyla Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izni iptal edildi.

IQ MONEY’NİN İZNİ DE SONA ERDİ

Öte yandan TCMB’nin 10 Eylül 2020 tarihli kararıyla faaliyet izni verilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni de iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 20 Haziran 2013 ve 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 10 Eylül 2020 ve 10953/20552 sayılı TCMB kararı ile IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.