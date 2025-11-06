Resmi Gazete'de yayımlandı: Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatına gözetim kararı
Ticaret Bakanlığı, tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 10,5 dolar olarak belirlendi. Uygulama 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA
Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre söz konusu makinelerin ithalatında birim gümrük kıymeti, adet başına 10,5 dolar olacak.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.