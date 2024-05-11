Resmi Gazete'de yayımlandı: TL ile sözleşmelere fiyat farkı uygulaması

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sanayi iş birliği projelerinde yapım işleriyle ilgili TL üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Güncel 11.05.2024 10:21 Giriş: 11.05.2024 10:21

Güncelleme: 11.05.2024 11:19 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos