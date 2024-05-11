Resmi Gazete'de yayımlandı: TL ile sözleşmelere fiyat farkı uygulaması
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sanayi iş birliği projelerinde yapım işleriyle ilgili TL üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihaleleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla sanayi iş birliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.
Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan sözleşmelerde gereken şartları sağlayanlar için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da yapılabilecek.