Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO’ya Trakya’da 2 yıl daha petrol arama izni
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Kırklareli ve Tekirdağ’daki petrol arama ruhsatının süresini 23 Eylül 2025’ten 23 Eylül 2027’ye kadar uzattı.
Kaynak: AA
