Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜİK, SPK, Merkez Bankası ve Adli Tıp'ta kritik değişiklikler

Resmi Gazete'nin 9 Mayıs 2026 Cumartesi sayısında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın (TÜİK) değiştiği açıklandı. 2022'den bu yana TÜİK Başkanlığı yapan Erhan Çetinkaya'nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Resmi Gazete'de ayrıca Adli Tıp, Merkez Bankası ve SPK'de kritik atamalar yapıldığı duyuruldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyürek atandı. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, İkinci Başkan Mahmut Sütcü, İkinci Başkanlığa Ahmet Aksu, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, üyeliğine Abdi Serdar Üstünsalih atandı.

Karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Ahmet Alemdar atandı.

Sözcü yazarı ve ekonomist Mahmut Aydoğmuş, TÜİK’te yakın zamanda bir yönetim değişikliği yaşanabileceğini ifade etmiş ve "Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in Haziran 2023’te göreve gelmesinin ardından, kendinden önceki dönemde görevde bulunan bazı bürokratların değiştirilmesinde zorlandığı bilinen bir gerçek. Bu isimlerin başında TÜİK Başkanı ve BDDK Başkanı geliyor" demişti.