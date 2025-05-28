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Resmi Gazete'de yayımlandı: Tunceli Valisi belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Güncel
  • 28.05.2025 00:07
  • Giriş: 28.05.2025 00:07
  • Güncelleme: 28.05.2025 00:25
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tunceli Valisi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer getirildi.

Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

Atamalar, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi.

TUNCELİ VALİSİ MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'ta Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini ve yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirdiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli Valisi merkeze çekildi





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