Resmi Gazete'de yayımlandı: Tunceli Valisi belli oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer getirildi.
Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.
Atamalar, 28 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi.
TUNCELİ VALİSİ MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'ta Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini ve yerine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın görevlendirdiğini açıklamıştı.