Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye ile Filistin arasında kolluk eğitimi anlaşması

Türkiye ile Filistin arasında imzalanan “Kolluk eğitimi mutabakat zabtı” anlaşması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan anlaşma ile 24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah’ta imzalanan ve 7509 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince karar verildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan anlaşmaya göre taraflar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "eğitim ihtiyaç analizi" çalışması yapacak ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek.

Anlaşma çerçevesinde, her iki ülkenin eğitim ve öğretim kurumlarında kursiyerlere yıllık uygulama planlarına uygun eğitim hizmetleri sunulacak.

Mutabakatın uygulanmasında koordinasyon görevi ise Türkiye ve Filistin İçişleri bakanlıklarına verildi.