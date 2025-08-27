Resmi Gazete'de yayımlandı: Uluslararası gözetim kuruluşlarına yeni düzenleme

Uluslararası gözetim kuruluşu statüsü verilmesi, bu kuruluşların yükümlülüklerinin ve tabi olacakları şartların belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar tespit edildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, dış ticarete konu mallarla ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara uluslararası gözetim kuruluşu statüsü verilmesi, bu kuruluşların yükümlülüklerinin belirlenmesi, tabi olacakları şartların tespit edilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, dış ticarete konu ürünlere yönelik gözetim faaliyetinde bulunarak, ihracat ve ithalatta taraflar arasında güven tesis eden, kurallara uygun ticaretin sağlanması ile ihracatın artışına, ithalatın ise disipline olmasına katkıda bulunan şirket ve kuruluşlara Bakanlıkça statü verildiği belirtildi. Bu statüye dair son tebliğin 2015'te yayımlandığı ifade edilen açıklamada, bugün yürürlüğe giren tebliğle, yıllar içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bazı hususların güncellendiği belirtildi.

İlgili taraflar için şeffaf, hesap verebilir ve öngörülebilir yönetim anlayışına uygun olarak hazırlanan tebliğle, söz konusu statüyü ticari şirketlerin yanı sıra kamu kurumları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler de alabildiğinden yeni düzenlemede, daha önce "uluslararası gözetim şirketi" olarak kullanılan tanımlama yerine "uluslararası gözetim kuruluşu (UGK)" ifadesi kullanıldığı ifade edildi. Ayrıca UGK statüsünün kazanımının, başvurusu uygun bulunan şirket ve kuruluşların ünvanlarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmasıyla mümkün hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, statü sahibi şirket ve kuruluşlara fiziki belge verilmesi uygulamasının da tebliğle sürdürüldüğü, belge üzerinde yer alan geçerlilik süresinin kaldırıldığı bildirildi. Faaliyetlerini tebliğe uygun devam ettirdiği belirlenen UGK'ler için belgenin geçerliliğinin süresiz hale getirilerek, sürecin daha verimli işlemesinin hedeflendiği belirtildi.

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA ADRESİ ZORUNLU

Tebliğle, evrakın dijital ortama taşınmasıyla bürokrasinin azaltılması ve kağıt kullanımının önlenmesi amacıyla UGK'lerin, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi sahibi olmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Taşeron ve dış kaynaklı personel kullanımı arasındaki ayrım netleştirilirken, aralarında "organik bağ" bulunan şirketlerin, ayrı statü almasının önüne geçildiği kaydedildi.

Tebliğde, denetim ve takibin kolaylaştırılması amacıyla UGK'lerin faaliyet raporu düzenlemesinin zorunlu tutulduğu, müeyyidelerin ise etkinlik ve caydırıcılık ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yürürlükten kaldırılan "Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)" kapsamında, uluslararası gözetim şirketi statüsüne sahip şirket ve kuruluşların, bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde KEP adreslerini ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri halinde yeni başvuru gerekmeksizin UGK statüsüne sahip olabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca, aralarında organik bağ bulunan şirket ve kuruluşların, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, hangi şirket veya kuruluş için UGK statüsü talep ettiklerini bildirmeleri gerektiği kaydedildi.