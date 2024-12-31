Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesinde artış

Adalet Bakanlığı 2025 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile uzlaştırmacıların alacakları ücretlerde artışa gidildi.

Yapılan düzenlemeye göre uzlaştırmacı ücretleri şu şekilde belirlendi;

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacının alacağı ücret 874 TL ile 1.312 TL olarak belirlendi.

Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde uzlaştırmacıların alacakları ücret; 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 631 TL ile 3 bin 520 TL arasında, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 520 TL ile 4 bin 394 TL arasında, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 394 ile 5 bin 276 TL arasında, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 5 bin 276 ile 6 bin 158 TL arasında belirlendi.

Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, uzlaştırmacıların alacakları ücretin, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 1.312 TL ile 1.749 TL arasında, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1.749 TL ile 2 bin 193TL arasında, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 193 TL ile 2 bin 631 TL arasında, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 2 bin 631 TL ile 3 bin 68 TL, olarak ödenmesine karar verildi.