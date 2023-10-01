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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

Güncel
  • 01.10.2023 01:29
  • Giriş: 01.10.2023 01:29
  • Güncelleme: 01.10.2023 01:46
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerel seçimler 31 Mart'ta yapılacak
AA

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimler ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.
 

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