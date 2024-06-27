Resmi Gazete'de yayımlandı: YSK, illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi

Yüksek Seçim Kurulu'nca 2023 yılı nüfus verileri kapsamında bazı illerin milletvekili sayılarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu'nun 31 Aralık 2023 tarihli nüfus istatistiklerine göre, illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Haziran tarihli ve oybirliğiyle alınan karar göre, İstanbul'un vekil sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın vekil 11'den 10'a, Kütahya'nın ise 5'ten 4'e geriledi.

Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye yükseldi. TBMM'de 1 milletvekili ile temsil edilen Dersim ve Bayburt'un vekil sayısı 2'ye çıktı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Buna göre Ankara 36, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

Tabloya göre, Bursa, Eskişehir, Dersim ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer azalırken İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı.

Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Dersim ve Bayburt'un milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Hatay'ın milletvekili sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e ve İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

İllerin milletvekili sayıları şöyle:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96,İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.