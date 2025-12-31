Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı ve özel iletişim vergisine zam

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerine göre yurtdışına çıkış harcı 1250 TL'ye, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla yurt dışı çıkış harcı yüzde 76 zamla 710 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ DE ZAMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanan kararla Özel İletişim Vergisi de zamlandı.

Tebliğe göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi 570 TL'den 700 TL'ye yükseltildi.

Kararlar 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.