Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam gelen yurtdışı çıkış harcı 1.000 TL oldu

Yurtdışına çıkış harcına zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yurtdışına çıkış harcı 1.000 Türk Lirası oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (I) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütülür.