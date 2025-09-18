Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Resmi Gazete yayımladı: 2 ilde acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Muğla’da Yukarı Eşen Sulama Projesi kapsamındaki Boğalar Seki Barajı ikmali ve Urfa’nın Eyyübiye ilçesindeki yol projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Güncel
  • 18.09.2025 08:34
  • Giriş: 18.09.2025 08:34
  • Güncelleme: 18.09.2025 08:50
Kaynak: AA
Resmi Gazete yayımladı: 2 ilde acele kamulaştırma kararı
Fotoğraf: AA

Muğla'daki baraj, Urfa'nın bazı mahallerinde yol projeleri nedeniyle bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Muğla'daki Yukarı Eşen Sulama Projesi kapsamındaki Boğalar Seki Barajı ikmali için bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Urfa'nın Eyyübiye ilçesi Akşemsettin ve Akabe mahallelerinde bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesat da 15 metrelik yol projesinin sınırları içinde kalması nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılacak.

BirGün'e Abone Ol