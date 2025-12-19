Resmi Gazete yayımladı: Bazı toplu taşımalar 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 1 Ocak Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz sağlanacak.

BEŞ HATTA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Resmi Gazete'de yer alan karara göre ücretsiz hizmet verilecek hatlar şöyle:

Başkentray (Ankara)

Marmaray (İstanbul)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)