Resmi Gazete yayımladı: Bazı toplu taşımalar 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı’nda ulaşım ücretsiz olacak.
Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 1 Ocak Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz sağlanacak.
BEŞ HATTA ÜCRETSİZ ULAŞIM
Resmi Gazete'de yer alan karara göre ücretsiz hizmet verilecek hatlar şöyle:
Başkentray (Ankara)
Marmaray (İstanbul)
İZBAN (İzmir)
Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)