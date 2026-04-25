Resmi Gazete yayımladı: Madencilere yaş sınırı

Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) ana statüsünde yapılan değişiklikle, madencilik faaliyetlerinde işçi statüsünde istihdam edilecek personel için yaş sınırı getirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TTK ve bağlı ortaklıklarında yer altı ve yer üstü madencilik faaliyetlerinde işe alınacak işçiler için ilan tarihi itibarıyla 32 yaşını aşmamış olma şartı aranacak.

Kararda, görevlerin niteliği ve risk düzeyi dikkate alınarak, sağlığa ilişkin şartlar ile diğer kriterlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenebileceği de ifade edildi.

Karar hükümlerinin uygulanmasından TTK Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.