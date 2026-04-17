Resmi Gazete yayımladı: Mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı. 20 Nisan-31 Temmuz 2026 arasında uygulanacak düzenlemede gümrük vergisi yüzde 5’e çekildi. Karar, yerli üretici üzerindeki etkileri tartışmaya açtı.

Ekonomi
  • 17.04.2026 07:40
  • Giriş: 17.04.2026 07:40
  • Güncelleme: 17.04.2026 07:46
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Kontenjan dağıtımı, gümrük beyannamesi tescil sırasına göre yapılacak.

Bir beyanname kapsamında azami 8 bin ton ithalat için kontenjandan yararlanılabilecek.

