Resmi Gazete yayımladı: Mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı. 20 Nisan-31 Temmuz 2026 arasında uygulanacak düzenlemede gümrük vergisi yüzde 5’e çekildi. Karar, yerli üretici üzerindeki etkileri tartışmaya açtı.
Kontenjan dağıtımı, gümrük beyannamesi tescil sırasına göre yapılacak.
Bir beyanname kapsamında azami 8 bin ton ithalat için kontenjandan yararlanılabilecek.