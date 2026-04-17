Resmi Gazete yayımladı: Mısır ithalatı için tarife kontenjanı açıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

20 Nisan-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ithalatta gümrük vergisi %5 olarak uygulanacak.

Kontenjan dağıtımı, gümrük beyannamesi tescil sırasına göre yapılacak.

Bir beyanname kapsamında azami 8 bin ton ithalat için kontenjandan yararlanılabilecek.