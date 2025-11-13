Resmi Gazete yayımladı, talanı hızlandıran yetki Saray’a bağlandı

Kamuoyunda “işgal yasası” olarak bilinen ve ülke topraklarının parsel parsel sermayenin kullanımına açan düzenlemenin idari altyapısı belirlendi.

"Maden İzinleri Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, Kurul’un başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Kurul üyeleri ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile izin verme yetkisi bulunan diğer bakanlıkların veya bağlı kurumların yetkililerinden oluşacak.

3213 sayılı Kanun uyarınca, IV. grup ve stratejik ya da kritik madenlere izin verilmediği durumlarda, sahanın rezerv potansiyeli, coğrafi konumu, madde türü ve ekonomiye katkısı gibi kriterler Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonrası, Kurul üstün kamu yararını gözeterek izin kararını nihai olarak verecek. Ayrıca Kurulun toplantı gündemi, Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Kurul başkanının onayı ile kesinleşecek. Kurul, oy çokluğu ile karar alacak.

TEK ADAM REJİMİNİN RUHU KURULDA

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu yaptığı açıklama ile yönetmeliğe tepki gösterdi. Yönetmelikle birlikte doğa alanlarında madencilik adı altında yağmanın önünü açma süreci, enerji ve maden politikalarının tek merkezde toplanmasıyla daha da hızlandırıldığını belirten Ekoloji Çalışma Grubu Sözcüsü Sercan Dede, “Tek adam rejiminin ruhu bu kurula da yansımıştır. Kurulun ‘en’ yetkili olması ve kararlarının kesin olacağının ifade edilmesi bizler açısından hükümsüzdür. Ne ülkemizin kaderi ne de doğamız bir kişinin ya da bir kurulun iki dudağı arasında değildir” diye konuştu.

Kurulun, kamu yararı adı altında emperyalistlerin ve yerli işbirlikçi sermaye gruplarının gerçekleştirdiği doğa talanının ve madenlere el konulması süreçlerinin yasal kılıfını güçlendiren bir adım olduğunu vurgulayan Dede, “Yönetmelikteki ‘üstün kamu yararı’ vurgusu, şirketlerin çıkarını halkın ve ekosistemlerin yaşam hakkının önüne koymaktadır.

SOL Parti Ekoloji Çalışma Grubu olarak vurguluyoruz; gerçek kamu yararı, ormanların, meraların, su varlıklarının ve yaşam alanlarının korunmasındadır. Bu yönetmelik, hukuku ve halkın katılımını tamamen devre dışı bırakmakta, madencilik lobisine tam yetki tanımaktadır” dedi.

“Kaldı ki yönetmeliğe dayanak olan süper talan yasası Anayasa Mahkemesine taşınmış ve iptal edilmesi beklenmektedir” ifadelerine yer veren Dede, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz, Beyaz Saray koridorlarında peşkeş çekilen yer altı kaynaklarımıza el konulma sürecine ve ekolojik yıkım politikalarına karşı toplumsal ve siyasal mücadeleyi büyütmeye kararlıyız. Bu ülkenin toprağını, suyunu, ormanını sermayeye teslim etmeyeceğiz.”