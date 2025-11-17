Resmi Gazete yayımladı: TCDD 780 işçi alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere noter huzurunda kurayla 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alımı yapılacak.

Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, demir yolu hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için alım gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.

İş gücü talepleri, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İş gücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ile evrak teslim tarihi-yeri, sözlü sınav tarihi-yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi-yeri ve kura sonucu gibi tüm bilgiler, "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak.

Bu işlerin "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında olması ve işin niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebi için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.