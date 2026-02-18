Resmi Gazete yayımladı: Ticari defterlerin kapanış onayı süresi uzatılabilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle ticari defterlerin kapanış onay süresinin uzatılabilmesine olanak tanındı. Buna göre Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak süreyi ikişer ay olmak üzere iki kez uzatabilecek. Kararlar bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.
Kaynak: AA
Ticari defterlerin kapanış onayına ilişkin sürenin uzatılabilmesine imkan tanındı.
Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak defter türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte kapanış onayına ilişkin süreyi ikişer ay olmak üzere iki defa uzatmaya yetkili kılındı.
Süre uzatımı Ticaret Bakanlığının internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.