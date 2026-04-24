Resmi Gazete yayımladı: TİGEM, 600 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 600 reforme Bafra ırkı küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen toplam 600 reforme Bafra ırkı küçükbaş, açık artırma usulüyle partiler halinde satılacak.

Muhammen bedel toplamı 7 milyon 221 bin 250 lira, geçici teminat toplamı da 361 bin 62 lira 50 kuruş olarak belirlenen ihale, 29 Nisan Çarşamba günü işletmede yapılacak.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.