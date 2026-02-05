Resmi Gazete yayımladı: TİGEM, ihaleyle 24 bin kilogram koyun sütü satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde sağım sezonunda üretilecek yaklaşık 24 bin kilogram koyun sütü açık artırma usulüyle satışa çıkarılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre ihale 18 Şubat’ta yapılacak, geçici teminat tutarı ise 23 bin 760 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce sağım sezonunda üretilecek tahmini 24 bin kilogram koyun sütünün satışı gerçekleştirilecek.
Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu ihale açık artırma usulüyle yapılacak.
İhale, 18 Şubat saat 11.00'de işletmenin ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.
İhalede geçici teminat tutarı 23 bin 760 lira olarak belirlendi.
Konuya ilişkin şartname, TİGEM ile Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilecek.