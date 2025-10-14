Resmi Gazete yayımladı: TPAO'nun 2 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
TPAO’nun İstanbul ve Tekirdağ’daki iki petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı. Enerji Bakanlığı’nın kararına göre, ruhsatlar toplamda 37 bin hektarlık alanı kapsıyor. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: AA
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 2 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırlarında 15 bin 4 hektarlık alanda yer alan petrol arama ruhsatı ile Tekirdağ'da 22 bin 112 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl daha uzatıldı.