Resmi Gazete yayımladı: TPAO'nun 4 ildeki ruhsat süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman’daki petrol arama sahalarına ilişkin ruhsat süreleri 2 yıl uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yaklaşık 110 bin hektarlık alandaki arama ruhsatları 12 Ocak 2028’e kadar geçerli olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Batman, Diyarbakır, Muş'u kapsayan 60 bin 705 hektar saha ile Batman, Adıyaman'ı kapsayan 49 bin 366 hektar sahada TPAO'nun sahip olduğu arama ruhsatlarının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2026'dan 12 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.