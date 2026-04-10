Resmi Gazete yayımladı: TPAO'nun Tekirdağ'daki arama ruhsatı 2028'e uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ'da bulunan sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin, sahada yapılan doğal gaz keşfinin ardından uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 14 bin 537 hektar büyüklüğündeki kara sahasında keşfin ticari olarak değerlendirilmesi, doğal gaz keşfi yapılan sahanın geliştirilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ruhsat süresi 6 Haziran 2028'e kadar uzatıldı.