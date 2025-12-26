Resmi Gazete yayımladı: Türkiye'nin "COP31 Başkanı" Murat Kurum olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu'nun (COP31) Başkanı olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansının 31'inci Oturumu (COP31)" ile ilgili 2025/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeyle, 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında gerçekleştirilecek COP31, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı'nın 21'inci Oturumu (CMP21) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı'nın 8'inci Oturumu (CMA8) toplantılarında COP Başkanı olarak Bakan Kurum görevlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre genelge uyarınca, konferansın hazırlık, organizasyon ve yürütme süreçleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Bu kapsamda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar COP31 Başkanı tarafından yapılacak yönlendirmelere uygun olarak Bakanlıkla eşgüdüm içinde çalışmalara katılacak.

COP31 Başkanı olarak Kurum, konferans kapsamında müzakerelerin yürütülmesi ve organizasyonun yapılması için gerekli yetki ve görev dağılımını yapacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla konferansın hazırlık ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulacak bütçe için gerekli ödenek planlaması ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek.

Konferans, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'daki EXPO alanında ve çevresinde düzenlenecek.

KURUM'DAN PAYLAŞIM

Bakan Murat Kurum, COP Başkanı olarak görevlendirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 Başkanlığımız ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun."