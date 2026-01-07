Resmi Gazete yayımlandı, 19 ilin valisi değişti

7 Ocak 2026 Çarşamba sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de 19 ilin valisinin değiştiği açıklandı.

Valisi değiştirilen iller şöyle: Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Karaman, Çankırı, Niğde, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Kilis, Kırıkkale, Giresun, Osmaniye, Adana, Karabük. Bu valilerden 7'si merkeze çekilirken, 12'sinin görev yeri değişti. Merkeze çekilen valilerden Yalova Valisi Hülya Kaya, geçen günlerde gerçekleşen IŞİD saldırısından dolayı eleştiriliyordu.

Öte yandan Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Aksaray Valisi olarak ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ise Kilis Valisi olarak atandı.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valisi ve Oktay Çağatay ise Karabük Valisi olarak atandı.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Valisi olarak atanırken, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Ağrı Valisi olarak atandı.