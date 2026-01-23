Giriş / Abone Ol
Resmi Gazete yayımlandı: 3 ilin emniyet müdürü değişti

23. 01. 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 3 ilin emniyet müdürünün değiştiği bildirildi.

  • 23.01.2026 00:07
Fotoğraf: AA

Resmİ Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında Niğde, Yalova ve Bilecik'in emniyet müdürlerinin değiştiği  açıklandı. Ayrıca iki polis baş müfettişinin ise Niğde ve Bilecik'e emniyet müdürü olarak atandığı da Resmi Gazete'de yer aldı. Bilecik ve Yalova'nın emniyet müdürleri merkeze çekilirken, Niğde Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova'ya atandı.

Yalova'da daha önce yaşanan IŞİD saldırısının ardından Yalova Valisi de değiştirilmişti.

