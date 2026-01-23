Resmi Gazete yayımlandı: 3 ilin emniyet müdürü değişti

Resmİ Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında Niğde, Yalova ve Bilecik'in emniyet müdürlerinin değiştiği açıklandı. Ayrıca iki polis baş müfettişinin ise Niğde ve Bilecik'e emniyet müdürü olarak atandığı da Resmi Gazete'de yer aldı. Bilecik ve Yalova'nın emniyet müdürleri merkeze çekilirken, Niğde Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova'ya atandı.

Yalova'da daha önce yaşanan IŞİD saldırısının ardından Yalova Valisi de değiştirilmişti.