Resmi Gazete yayımlandı: Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı açıklandı. Üniversitenin öğrencilerinin garantör üniversitesi uhdesine geçeceği öğrenildi.

Resmi Gazete'de yer alan ilgili karar şöyle:

Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek 11'inci madde ise şöyle: "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretimdüzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur."