Resmi Gazete yayımlandı: Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince kaldırıldığı açıklandı.

Eğitim
  • 22.05.2026 00:22
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Bilgi Üniversitesi
22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı açıklandı. Üniversitenin öğrencilerinin garantör üniversitesi uhdesine geçeceği öğrenildi.

Resmi Gazete'de yer alan ilgili karar şöyle:

Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek 11'inci madde ise şöyle: "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretimdüzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur."

