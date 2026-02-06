Resmi Gazete yayımlandı: SGK Başkanı görevinden alındı
Emeklilerin yaşam süreleri uzun olduğu için emeklilere düşük maaş verildiğini söyleyen Raci Kaya görevinden alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'nin 6 Şubat Cuma 2026 tarihli sayısında atama kararları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'nın görevinden alındığı duyuruldu. Raci Kaya BDDK üyeliğine atanırken yerine Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı Yunus Elitaş atandı.
SGK Başkanı Kaya "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78’e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı” demişti.