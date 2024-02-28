Resmi Gazete yayımlandı: Türkiye Adalet Akademisi kapatılacak mı?

Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 137 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu Türkiye Adalet Akademisi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 137 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu 2 Mayıs 2019 tarihli Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin 28 Aralık 2023'te oybirliğiyle verdiği karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan hüküm şöyle:

"2/5/2019 tarihli ve (34) numaralı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayaraka bir yıl sonra yürürlüğe girmesine 28/12/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."