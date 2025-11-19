Resmi Gazete’de yayımlandı: 2 bin 408 vergi müfettişi atandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevli 2 bin 408 vergi müfettişi, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca hak ettikleri aylık derecelere uygun olarak Vergi Başmüfettişliklerine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri uyarınca kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak Vergi Başmüfettişliklerine atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi başmüfettişliklerine ise VDK Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Aydın Defterdarı Serdar Şahin atandı.