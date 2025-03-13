Resmi Gazete’de yayımlandı: AYM, 6 siyasi partinin mali denetimini tamamladı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), 6 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genç Parti, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Merkez Parti, İşçinin Kendi Partisi ile Adalet Partisi’nin mali denetimlerine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Merkez Parti'nin 2019, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçinin Kendi Partisi ve Adalet Partisi'nin 2020, Genç Parti'nin ise 2019 ve 2021 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.