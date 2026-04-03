Resmi Gazete’de yayımlandı: Baharat ve tohum ithalatına düzenleme

Ticaret Bakanlığınca, ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi olan bazı ürün listeleri yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi listeli ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

LİSTEYE ANASON VE REZENE GİBİ BAHARATLAR EKLENDİ

Buna göre, tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalleri ile zirai karantina kontrolüne tabi ürünlere yönelik listeye, anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya karaman kimyonu tohumları, ardıç meyveleri (yalnız tohumluk olanlar), zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (yalnız tohumluk olanlar) eklendi.

EZİLMEMİŞ ZENCEFİL ÇIKARILDI

Karantina kontrolüne tabi ürünlere ilişkin listeden, "zencefil, ezilmemiş ve öğütülmemiş (taze olanlar)" çıkarıldı.

Bu ürünlere yönelik denetim kuralları, 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulacak.

Öte yandan, tıbbi ve kimyasal bir etken madde olan "pregabalin" ile hayvan beslenmesi amacıyla kullanılan "kalkerleşmiş deniz algi", ilgili ithalat denetimi listelerinden hariç tutuldu.

Tebliğin, bu ürünlere ilişkin maddeleri ise yürürlüğe girdi.