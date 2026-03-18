Resmi Gazete’de yayımlandı: Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz olacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı boyunca bazı ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Karara göre 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz olacak.

20 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00’dan 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar ise Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de bayram süresince ücretsiz olacak.