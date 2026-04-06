Resmi Gazete’de yayımlandı: Bazı hobi bahçeleri ve bungalovlar yıkılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik”, 4 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, tarım arazilerinin hangi şartlarda kullanılacağını, hangi yapıların yapılabileceğini ve kaçak yapılaşmaya karşı hangi yaptırımların uygulanacağını ayrıntılı biçimde yeniden düzenledi.

Yönetmeliğe göre tarım arazileri, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda sayılan istisnalar dışında, arazi kullanım planlarında belirlenen amaçların dışına çıkarılamayacak. Yani tarla, bağ, bahçe ya da diğer tarım arazileri keyfi biçimde konut, ticari tesis ya da farklı bir kullanım için değerlendirilemeyecek. Arazi kullanım planlaması yapılmış alanlarda, amaç dışı kullanım için ayrılmış alternatif alan varsa öncelik buralara verilecek.

İZİNSİZ BÜTÜN YAPILAR YIKILACAK

Düzenlemenin en kritik bölümü ise tarımsal amaçlı yapılar ile izinsiz yapılaşmaya ilişkin hükümler oldu. Yönetmelik, “tarımsal amaçlı yapı” kapsamını da ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Buna göre toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri, mandıra, üreticinin kendi ürününe yönelik yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makineleri için sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, bazı ürün işleme tesisleri, ipek böcekçiliği alanları, deve kuşu üretim tesisleri, yumru köklü bitki yıkama tesisleri, fide-fidan üretim tesisleri, tarımsal teleferik, sahipsiz hayvan barınakları, çatı GES ve sulama amaçlı GES tarımsal amaçlı yapı kapsamında sayılıyor. Bağ evi de bu kapsam içinde anılan yapılar arasında yer alıyor.

Ancak bu yapıların “tarımsal amaçlı” sayılması, otomatik olarak serbest olduğu anlamına gelmiyor. Yönetmeliğe göre tarımsal amaçlı yapılarda da, tarım dışı arazi kullanımlarında da izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu nedenle tarla üzerine “bağ evi”, “küçük ev”, “bungalov”, “depo” ya da benzeri isimlerle yapı yapılması, ilgili izin süreçleri tamamlanmadan mümkün olmayacak. Nitekim yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin haberlerde bağ evi ve bungalov için kurul iznine işaret edilirken, izinsiz yapıların yıkım kapsamına gireceği özellikle vurgulandı.