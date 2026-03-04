Giriş / Abone Ol
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bir katılım bankasına faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verdi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, bankaya daha önce 12 Aralık 2024’te kuruluş izni verilmişti.

Ekonomi
  • 04.03.2026 09:14
  • Giriş: 04.03.2026 09:14
  • Güncelleme: 04.03.2026 09:17
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nın "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda İktisat Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, söz konusu bankaya 12 Aralık 2024'te kuruluş izni vermişti.

