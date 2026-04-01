Resmi Gazete’de yayımlandı: Çok sayıda iş kolunun tehlike sınıfı değişti

1 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Düzenlemeyle yüzlerce iş kolunun tehlike sınıfı yeniden belirlenirken, bazı iş kolları listeden çıkarıldı, yeni alanlar ise ilk kez sınıflandırmaya dahil edildi.

Tebliğle birlikte madencilik ve taş ocakçılığı ile şantiye hazırlık ve hafriyat işleri “çok tehlikeli” sınıfta yer almayı sürdürürken, iklimlendirme sistemlerinin kurulumu ve bakım-onarım işleri de bu kategoriye alındı. Yağ imalatı, eğlence ekipmanları üretimi, su taşımacılığına destek hizmetler, ev tipi elektrikli cihazların onarımı ve gıda takviyesi üretimi gibi birçok iş kolu ise “tehlikeli” sınıfta tanımlandı.

Bilgisayar programlama, mimarlık ve iç mimarlık hizmetleri, psikolog ve psikoterapistlerin çalışmaları ile sosyal medya ve içerik üretim hizmetleri ise “az tehlikeli” sınıfta yer aldı.

Düzenlemeyle birlikte bazı sınıflandırmalar güncellenirken, yeni iş kolları eklenerek liste genişletildi.

Güncellenen bazı iş kolları ve tehlike sınıfları:

• Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı → Çok tehlikeli

• Bezir yağı ve benzeri bitkisel yağların üretimi → Tehlikeli

• Eğlence ekipmanları üretimi → Tehlikeli

• İklimlendirme sistemlerinin kurulumu → Çok tehlikeli

• İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı → Çok tehlikeli

• Su taşımacılığına destek hizmetler → Tehlikeli

• Bilgisayar programlama hizmetleri → Az tehlikeli

• Mimarlık ve mimari danışmanlık → Az tehlikeli

• İç mimarlık ve tasarım hizmetleri → Az tehlikeli

• Dış cephe temizlik işleri → Tehlikeli

• Psikolog ve psikolojik danışmanlık hizmetleri → Az tehlikeli

• Ev tipi elektrikli cihazların onarımı → Tehlikeli

• Gıda takviyesi üretimi → Tehlikeli

• Çadır, tente ve branda üretimi → Tehlikeli

• Merkezi ısıtma kazanı üretimi → Tehlikeli

• Şantiye hazırlık ve hafriyat işleri → Çok tehlikeli

• Dondurma toptan ticareti → Az tehlikeli

• Sosyal medya ve içerik üretim hizmetleri → Az tehlikeli

• Söz ve davet organizasyon hizmetleri → Az tehlikeli