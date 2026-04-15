Resmi Gazete’de yayımlandı: Damping uygulamasında değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğde değişikliğe gidildi.

Gümrük tarife cetvelinde yapılan yeni GTİP ayrımı kapsamında bazı ürünler dampinge karşı uygulanan kesin önlem kapsamı dışına çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle, daha önce tek kalem altında yer alan bazı ürünler Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde ayrıştırıldı.

Bu kapsamda yeni açılan 8516.10.80.00.13 GTİP kodu altında sınıflandırılan eşyanın, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem uygulamasından çıkarıldığı belirtildi.

Düzenleme, ilgili tebliğe eklenen yeni maddeyle yürürlüğe girerken, söz konusu değişikliğin gümrük sınıflandırmasındaki güncellemeye paralel olarak yapıldığı ifade edildi.

Tebliğ hükümlerinin yürütülmesinden Ticaret Bakanı sorumlu olacak.