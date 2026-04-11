Resmi Gazete’de yayımlandı: Emekli yardımına faiz düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Ana Statüsü'nün 18. maddesinde değişiklik yapıldı.

Değişiklikle birlikte, en az 120 ay aidat ödeyip sandıktan ayrılan üyelerin emekli yardımı hesaplama yönteminde önemli yenilikler getirildi.

EMEKLİ YARDIMINA FAİZ UYGULAMASI GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, sandık üyeliği sona eren ancak aidat iadesi almayarak emekliliği bekleyen kişiler için önemli bir avantaj sağlandı. Buna göre, bu kişiler emekli olduklarında alacakları emekli yardımı tutarına, sandıktan ayrıldıkları tarihten itibaren geçen süre için yasal faiz eklenecek.

Önceki uygulamada, üyeler yalnızca birikmiş aidatları ve son aidat tutarı üzerinden hesaplanan emekli yardımını alabiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte bu tutar artık faizle artırılacak.

YAŞAMINI YİTİREN ÜYELERİN HAKLARI GENİŞLETİLDİ

Düzenleme sadece emekli olanları değil, vefat eden üyelerin yakınlarını da kapsıyor. Buna göre, aidat iadesi almadan emekliliği bekleyen bir üyenin vefat etmesi durumunda, kanuni varislerine ödenecek emekli yardımı da aynı şekilde faiz eklenerek hesaplanacak.

EMANET HESAPLARA DA FAİZ İŞLETİLECEK

Ana statüde yapılan bir diğer önemli değişiklik ise sandık emanet hesaplarında bekleyen alacaklara yönelik oldu. Sandık tarafından emanet hesaplara aktarılan emekli veya ölüm yardımı tutarlarına, hesapta beklediği süre boyunca yasal faiz uygulanacak.

AİDAT İADESİ SEÇENEĞİ

Düzenlemeyle birlikte mevcut uygulamanın bir bölümü korunmaya devam etti. Buna göre, üyeler talep etmeleri halinde birikmiş aidatlarını yasal faiziyle birlikte geri alabilecek. Ancak bu durumda emekli yardımı alma hakları bulunmayacak.