Resmi Gazete’de yayımlandı: İhale başvurularına yeni kurallar

Kamu İhale Kurumu’nun hazırladığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle ihalelere yönelik itirazen şikayet başvurularında dilekçe içeriğine ilişkin kurallar yeniden belirlendi, başvuru bedelinin iadesine yönelik esaslar ilk kez net şekilde düzenlendi.

Yönetmeliğe eklenen hükümlere göre, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda her bir kriter ayrı bir husus olarak değerlendirilecek ve dilekçelerde her iddia tek bir hususu kapsayacak. Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesine ilişkin başvurularda ise her bir aday ya da istekliye yönelik her husus ayrı bir iddia olarak ele alınacak.

Düzenlemeyle birlikte, dilekçede birden fazla hususun tek iddia altında toplanması durumunda bu hususlar Kurum tarafından ayrıştırılarak incelenecek. Aynı hususa ilişkin birden fazla aykırılık sebebinin farklı iddialar altında sunulması halinde ise bu iddialar birleştirilerek değerlendirilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle itirazen şikayet başvuru bedelinin iadesine ilişkin yeni bir madde de eklendi. Buna göre, başvuru sahibinin iddialarında haklı bulunduğu oran esas alınarak başvuru bedelinin bir kısmının iadesine karar verilebilecek. Ancak başvurunun reddedilmesi veya ihale sürecinde iptal ya da düzeltici işlem kararı verilmesi durumunda başvuru bedeli iade edilmeyecek.

Haklılık oranı, başvuruda haklı bulunan iddia sayısının toplam iddia sayısına oranlanmasıyla belirlenecek ve iade edilecek tutar bu oran üzerinden hesaplanacak. Kısmi teklife açık ihalelerde ise iade tutarı, başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyeti dikkate alınarak ayrıca hesaplanacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.