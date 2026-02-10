Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamu kaynakları hacamata akacak!

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde “Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü (TÜGET)” kurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) adı altında hacamat, sülük, homeopati ve fitoterapi gibi uygulamaların Ar-Ge faaliyetlerinden klinik çalışmalara, sertifikasyondan ticarileştirmeye kadar geniş bir alanda desteklenmesinin önü açıldı.

"AR-GE DESTEĞİ TANINDI"

Yeni düzenlemeyle birlikte kurulan enstitüye, GETAT alanında teşhis ve tedavi standartları belirleme, eğitim ve sertifikasyon programları düzenleme, AR-GE çalışmaları, insan kaynağı yetiştirme ve geliştirilen ürünleri ticari değere dönüştürme gibi yetkiler tanındı. Yönetmelikte, kamu kaynaklarıyla geliştirilen yöntemlerin lisanslanması, özel sektörle paylaşılması ve bu amaçla şirket kurulması için teklif sunulabileceği de yer aldı.

"MODERN TIBBA ELVEDA"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ise X hesabından "Sağlık Bakanlığı, Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ile GETAT uygulamalarını kurumsallaştırıyor. Elveda kanıta dayalı modern tıp, yaşasın sülük, hacamat, ot … tedavisi!" diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.