Resmi Gazete’de yayımlandı: Kamu servis araçlarına yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi; düzenlemeyle kamuya ait personel servis araçlarının belirli şartlarla personelin çocuklarını da taşıyabileceği hükme bağlandı.

Yapılan değişikliğe göre, kamu personelinin okul öncesi eğitim alan veya zorunlu eğitim kapsamındaki çocukları ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerine devam eden çocukları, servis araçlarından yararlanabilecek.

Düzenlemede, çocukların servislerden yararlanabilmesi için personel refakatinde bulunması ve ilgili trafik komisyonlarından izin alınması şartı yer aldı. Ayrıca taşımaların, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

Yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

“Bu Yönetmelik kapsamında taşınacak personelin, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenci çocukları ile kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerine devam eden çocukları; personel ve bakım personeli, ilgili trafik komisyonlarından bu taşıma için ayrıca izin alınması ve 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklere uygun bir şekilde taşınması kaydıyla, personel servis araçlarından yararlandırılabilir.”