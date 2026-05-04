Resmi Gazete’de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 11 işçi alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda 5 mühendis, 5 tekniker ve 1 veri giriş operatörü alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kurumca nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.