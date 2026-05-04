Resmi Gazete’de yayımlandı: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 11 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 5 mühendis, 5 tekniker ve 1 veri giriş operatörü olmak üzere toplam 11 daimi işçi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Aday listeleri ve mülakat süreci kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Çalışma Yaşamı
  • 04.05.2026 08:28
  • Güncelleme: 04.05.2026 08:30
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depo Photos

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 11 işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda 5 mühendis, 5 tekniker ve 1 veri giriş operatörü alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Kurumca nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek, listedeki adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

