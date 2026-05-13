Resmi Gazete’de yayımlandı: Konkordato yönetmeliğinde değişiklik

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle konkordato talebine eklenecek belgelerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlaması zorunlu hale getirilirken, denetime tabi olmayan şirketler için ise Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınacak.

Düzenlemeyle ayrıca makul güvence veren denetim raporunun iki nüsha hazırlanması şartı getirildi.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte konkordato başvurularında sunulacak finansal raporlara ilişkin kriterler yeniden düzenlendi. Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlerin, finansal raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun şekilde hazırlaması gerekecek.

Bağımsız denetime tabi olmayan büyük ve orta boy işletmeler ise finansal raporlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuata göre hazırlayacak.

Düzenlemede ayrıca “makul güvence veren denetim raporu”nun iki nüsha olarak hazırlanması şartı getirildi. Yönetmeliğe eklenen hükümle, bağımsız denetim kuruluşlarının imzalanan sözleşmeleri ve hazırlanan raporları belirlenen süre içinde Kuruma bildirmesi zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Adalet Bakanı yürütecek.