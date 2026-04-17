Resmi Gazete’de yayımlandı: ÖTV’siz araç kapsamı genişledi, bedelli askerlik ücreti arttı

Ekonomiye ilişkin çeşitli düzenlemeleri kapsayan kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çok sayıda başlık içeren düzenleme, gelir ve kurumlar vergisinden SGK primlerine, bedelli askerlikten deprem bölgesindeki konut ve iş yerlerine kadar farklı alanlarda yeni hükümler getirdi.

Kanunla bedelli askerlik için esas alınan tutar 240 bin TL’den 300 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre hesaplandığı için yurttaşların ödeyeceği gerçek tutar yaklaşık 417 bin TL seviyesine yükseldi.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA KAPSAM GENİŞLEDİ

Teklifte son anda yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilerin ÖTV’siz araç alabilmesinin önü açıldı.

Ortopedik engelleri nedeniyle ehliyet alamayan kişiler, 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetli araç satın alabilecek.

Buna göre belirlenen araç gruplarında, belli bir üst fiyat sınırını aşmamak kaydıyla, engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran ya da ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan malul ve engelliler için ÖTV istisnası uygulanacak.

DEPREMZEDELERE PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde yürütülen projeler kapsamında üretilen konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Buna göre en fazla bir konut için yüzde 74, en fazla bir iş yeri için yüzde 48 indirim yapılacak.

BAHİS REKLAMI GİDERLERİNE VERGİ İNDİRİMİ YOK

Kanunla Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri gider olarak yazılamayacak. Böylece söz konusu harcamalar vergi matrahının tespitinde indirim konusu olmaktan çıkarıldı.

BES KATKISINA PRİM MUAFİYETİ

Kanunla birlikte işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik ödemelerinin bir kısmı da sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak.

YEMEK YARDIMI DÜZENLEMESİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, işyerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu tutar, yeniden değerleme oranına göre her yıl artırılacak.

BOTAŞ’A BORÇ TERKİN DÜZENLEMESİ

Kanuna eklenen geçici maddeyle, BOTAŞ’ın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi, fon, pay ve idari para cezası borçlarının, Hazine’den olan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilmesi düzenlendi. Düzenleme, 31 Aralık 2026 sonuna kadar oluşmuş ya da oluşacak görevlendirme alacaklarını da kapsıyor.

KAMU TAŞINMAZLARINDA ÖZELLEŞTİRME YOLU GENİŞLETİLDİ

Hazineye ait taşınmazlara ilişkin kanunda yapılan değişiklikle, çeşitli kamu idareleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların mülkiyetinde bulunan taşınmazların, talep edilmesi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınabilmesine olanak tanındı. Düzenlemede, satıştan elde edilen gelirin giderler düşüldükten sonra ilgili idare hesabına aktarılacağı belirtildi.

BAZI HÜKÜMLER DAHA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kanunun büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak yükseköğretim kurumları ve bazı KDV istisnalarına ilişkin değişikliklerin 1 Ocak 2027’de, kamulaştırmaya ilişkin KDV hükmünün ise yayımı izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Serbest bölgelere ilişkin düzenleme ise 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi.