Resmi Gazete’de yayımlandı: Sağlık hizmetleri ve ilaç fiyatlarında değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla birlikte Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan çok sayıda ilaç ve tıbbi işlemde değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında bazı ilaçlar geri ödeme listesine eklenirken, bazıları listeden çıkarıldı; çok sayıda kalemde ise fiyat güncellemesi yapıldı.

FİYATLAR TEK TEK YAZILDI

Yayımlanan belgede tıbbi işlemlere ilişkin ücretler kalem kalem yer aldı. Yeni tarifeye göre bazı sağlık hizmetlerinin bedelleri yüzlerce liradan başlayarak binlerce liraya kadar yükseldi.

Özellikle ileri görüntüleme yöntemlerinden Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) işlemleri için yaklaşık 13 bin TL seviyesinde bedel belirlenirken, bazı cerrahi işlemler ve göz tedavilerinde de binlerce liralık ücretler dikkat çekti.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİYAT ARTIŞI

Düzenleme yalnızca ilaçları değil, sağlık hizmetlerini de kapsadı. Göz hastalıkları, cerrahi işlemler ve görüntüleme hizmetleri başta olmak üzere birçok tıbbi işlemin bedeli güncellendi.

Bazı işlemlerde fiyat artışına gidilirken, bazı hizmetler için yeni faturalandırma kuralları getirildi. Ayrıca kimi işlemlerin yalnızca belirli sağlık kuruluşlarında yapılabilmesine yönelik sınırlamalar da dikkat çekti.

İLAÇ VE GERİ ÖDEME KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle bazı ilaçların geri ödeme koşulları yeniden belirlendi. Bazı ürünlerin kullanım kriterleri değiştirilirken, SGK’nin karşıladığı kapsamın daraltıldığı ya da genişletildiği kalemler oldu.