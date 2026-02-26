Resmi Gazetede yayımlandı: Üniversite hastaneleri yönetmeliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin sağlık birimlerinin birlikte kullanımına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle eğitim sorumlularının görevlendirilmesinden sözleşme sürelerine, disiplin süreçlerinden hastane koordinasyon kurullarının yetkilerine kadar birçok başlık yeniden düzenlendi.

26 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, tıp ve diş hekimliği eğitimlerinde görev alacak “eğitim sorumlusu”nun tanımı güncellendi. Buna göre eğitim sorumluları, başhekimin görüşü alınarak ilgili dekan tarafından bir yıllık süreyle görevlendirilecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÇALIŞMA USULLERİ DEĞİŞTİ

Düzenlemeyle birlikte üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarıyla birlikte kullanılan sağlık tesisleri arasında iki yıl süreli ayrı sözleşmeler yapılabilmesinin önü açıldı. Süre sonunda taraflardan yazılı bir itiraz gelmemesi halinde sözleşmeler otomatik olarak birer yıllık dönemlerle uzatılacak.

Sözleşmenin feshi ise öğretim elemanının yükümlülüklerini haklı bir neden olmaksızın yerine getirmemesi ve bir sözleşme döneminde üç kez hastane koordinasyon kurulunca yazılı olarak uyarılması halinde mümkün olacak. Bazı yasal koşulların oluşması durumunda ise savunma alınmaksızın fesih yapılabilecek.

Sözleşmesi sona eren üniversite personelinin sağlık tesisindeki görevi bitecek ancak üniversitedeki görevleri devam edecek. Öğretim elemanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ek ödeme yapılabilmesi için hizmet sözleşmesi imzalanması şartı da düzenlemede açıkça belirtildi.

HASTANE KOORDİNASYON KURULUNUN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Yönetmelik değişikliğiyle hastane koordinasyon kurulunun rolü de güçlendirildi. Birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelin eğitim ve sağlık hizmetleri kapsamında işlediği disiplin fiillerine ilişkin tespitlerin kurul tarafından yapılacağı, kararın ise ilgili mercilere gönderileceği hükme bağlandı.

Ayrıca iki yıl içinde en az dört eğitim kliniği yetkinliği alınamaması halinde durum Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından hastane koordinasyon kuruluna bildirilecek. Kurulun gerekçeli raporu doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, birlikte kullanım protokolünün devamına ya da feshedilmesine karar verebilecek.

DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.